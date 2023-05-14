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Благоустроим

ваш участок с помощью профессионалов

Проектируем, консультируем, создаем, обслуживаем сады, загородные участки, совершенствуем и исправляем чужие ошибки с 2000 года. Преобразите ваш участок уже в этом сезоне!


Консультации проводит специалист инженер лесного садово-паркового хозяйства

GreenFuture
От консультации - до комплексного озеленения
Мы поможем Вам в любой ситуации!
Визит к Клиенту

Консультация специалиста

  • Консультация по телефону: БЕСПЛАТНО
  • Консультация с выездом специалиста: 15000₸ по городу
  • Консультация с выездом специалиста: 20000₸ за городом
  • 3D Дизайн от 50000₸
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О нас - GreenFuture.kz

Мир озеленения и ландшафтного дизайна!

Наша команда экспертов по озеленению и ландшафтному дизайну готова помочь вам преобразить любое пространство - будь то ваш сад, двор или коммерческая территория. Мы тщательно прорабатываем каждую деталь проекта, учитывая ваше видение, предпочтения и бюджет.

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Наши услуги
Диагностика и лечение заболеваний плодовых, декоративных и хвойных растений
Цена по запросу
Альпийские горки
Порадуйте себя и своих гостей необычным садом, добавив в него альпийские горки
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Цена по запросу
Водоемы / Водопады
Водоемы и водопады – это великолепные элементы, которые придают особую атмосферу и привлекательность вашему саду или ландшафту
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Цена по запросу
Консультации по озеленению
Мы предоставляем профессиональные консультации.

Консультация онлайн: Бесплатно
Консультация с выездом в пределах города: 15000₸
Консультация с выездом за городом: 20000₸
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Цена по запросу
Лечение Заболеваний
В GreenFuture мы предлагаем профессиональные услуги по лечению заболеваний растений, чтобы помочь вашим растениям оставаться здоровыми и красивыми на протяжении всего сезона
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Цена по запросу
Моделирование формы
Придайте уникальную форму своим деревьям. Освежите внешний вид своих деревьев
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Цена по запросу
Обработка от насекомых вредителей
Обработка от насекомых вредителей и фито болезней хвойных , плодовых
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Цена по запросу
Обрезка хвойных
Обрезка хвойных- формовочная, санитарная у туй , сосен и можжевельников.
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Цена по запросу
Обрезка плодовых
Обрезка плодовых - санитарная, формирующая, омолаживающая.
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Цена по запросу
Услуги Озеленения
Создайте небывалую красоту и уют на своём участке вместе с нами
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Цена по запросу
Озеленение Балконов и Террас
Мы предлагаем профессиональные услуги по озеленению балконов и террас, чтобы создать привлекательные и функциональные пространства прямо у вас дома
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Цена по запросу
Создание огородов и малых архитектурных форм
Независимо от размера вашего участка, мы поможем вам создать огород, который станет источником свежих овощей, фруктов и трав прямо у вас дома
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Цена по запросу
Корректировка сада
Мы предлагаем услуги по корректировке сада, чтобы создать гармоничное и привлекательное пространство, отражающее ваше вкусовое предпочтение и удовлетворяющее ваши потребности
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Цена по запросу
Подготовка растений к зиме
Подготовка растений к зиме
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Цена по запросу
Продажа растений и саженцев
Мы предлагаем широкий выбор качественных растений и саженцев, чтобы помочь вам создать прекрасные зеленые насаждения и озеленить свое пространство
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от 50000₸
3D Дизайн Озеленение
Наша команда специалистов в области ландшафтного дизайна использует передовые технологии и программное обеспечение для создания реалистичных 3D-моделей и визуализаций озеленения
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Цена по запросу
Корпоративные услуги
Мы с удовольствием работаем с государственными объектами и активно участвуем в государственных закупках и контрактах
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Создание малых архитектурных форм
Создание сказочных домиков, водопадов и водоёмов в вашем саду!

Сказочные домики

Сказочный домик – идеальная поделка если вы хотите украсить ваш дом или сад без значительных изменений в декоре. Самое притягательное в таких работах это то, что они небольшого размера, но при этом имеют множество подробностей и мелких деталей.
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Водоёмы, водопады

Декоративный водопад и ручей на даче — изящные и стильные украшения загородного участка. Создать водопад и ручей самостоятельно не просто. Хороший вариант — обратиться к специалистам и обезопасить себя от незапланированных трат и потерь времени.
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Приобритайте растения выгодно
Мы продаём растения для озеленения сада!

60.000₸

Клён краснолистный
Клён Краснолистный в продаже молодой саженец
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50.000₸

Сирень Махровая
Дерево высотой более 3.5 метра. 
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30.000₸
Сирень Карликовая Палибин от 30,000 тенге высота от 1 м.
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5.000₸
Черемуха виргинская
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2.000₸
Флокс Белый
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2.000₸
Флокс
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2.000₸
Флокс Многолетний
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2.000₸
Герань белоцветковая
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2.000₸
Непента Фассена
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3.000₸
Элимус Голубой
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2.000₸
Барвинок Вечнозеленый
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2.000₸
Зеленчук 
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2.000₸
Сныть Пестролистная
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4.000₸
Рябинник
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3.000₸
Чубушник
Чубушник 50 сантиметров - 3.000 ₸ 

Чубушник 1м. - 6.000 ₸

Чубушник 2.5 м. - 20.000 ₸
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